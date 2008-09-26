Коалиция между БЮТ, НУ-НС и Блоком Литвина возможна, если...

Парламентская коалиция в формате БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина возможна, если будет сформирован четкий план действий вплоть до президентских выборов, считает народный депутат Украины (фракция Блока “Наша Украина – Народная Самооборона”), лидер ГП «Пора» Владислав КАСЬКИВ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП “Пора”.

По словам В.КАСЬКИВА, «за вступление Украины в НАТО нужно заплатить любую цену, ведь этот вопрос сохранения суверенитета Украины». «Цена известна - создание реальной коалиции в формате БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина. Но это возможно лишь если БЮТ откажется от обязательств, взятых перед Партией регионов, и при условии компромисса между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и Юлией ТИМОШЕНКО», - отмечает политик.

«По моему убеждению, коалиция в формате БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина возможна лишь при условии договоренностей не на 1 день, а лишь тогда, когда будет сформирован четкий и конкретный план действий вплоть до президентских выборов», - подчеркнул В.КАСЬКИВ.

«Наилучший способ остановить хаос в стране и перестать играть по российскому сценарию – это сделать власть единой и принять консолидированное решение о возвращении всей ответственности за ситуацию в стране Президенту Украины, а люди пусть на очередных выборах назовут фамилию наиболее достойного претендента. Это будет компромисс вокруг правил игры, а не вокруг фамилий. Такие правила должны устроить всех, включительно с ЯНУКОВИЧЕМ», - убежден лидер ГП "Пора".