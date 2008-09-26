Что делать Черноморскому флоту в кризисных ситуациях?

Украина настаивает на скорейшем подписании соглашения с Россией относительно действий Черноморского флота Российской Федерации в кризисных ситуациях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на очередных украинско-российских консультациях по вопросам функционирования ЧФ РФ и его временного пребывания на территории Украины, которые состоялись сегодня в Киеве в МИД Украины.

В ходе консультаций украинская сторона настаивала на скорейшем завершении разработки и подписания двустороннего соглашения относительно действий ЧФ РФ, который временно дислоцируется на территории Украины, в кризисных ситуациях. Российская сторона выразила готовность продолжить рассмотрение этого вопроса.

В ходе консультаций украинская сторона также обратила внимание российской стороны на неподобающее выполнение ЧФ РФ правил пересечения государственной границы Украины и перемещения по территории Украины, утвержденных Указами Президента Украины от 13 августа 2008 года и соответствующими решениями правительства Украины.

Представители Государственной пограничной службы Украины предоставили детальные разъяснения относительно порядка пересечения государственной границы Украины военнослужащими, кораблями и летательными аппаратами ЧФ РФ, соответствующих механизмов контроля, а также процедур согласования перемещения по территории Украины сил и средств ЧФ РФ. Подчеркивалось, что принятые решения Украины полностью соответствуют положениям базовых соглашений по вопросам ЧФ РФ от 1997 года и действующему законодательству Украины.

Достигнута договоренность относительно сроков проведения заседаний рабочих групп Подкомиссии по вопросам ЧФ РФ, в частности - экологии, юрисдикции, навигационно-гидрографического обеспечения безопасности мореходства, военно-политическим вопросам, инвентаризации и социально-экономическим вопросам, которые должны состояться на протяжении октября с.г.

Ожидается, что заседание Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины Украинско-российской межгосударственной комиссии состоится в конце октября с.г. в Киеве.