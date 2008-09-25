Тимошенко: коалицию развалила не рука Москвы, а руки, "которые не крали"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что политикам, которые поднимают свой рейтинг на теме раскола Украины, нет места в политике. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Я буду очень беречь целостность и мир в стране... Думаю, что если кто-то будет на этом делать рейтинги, то мы будем думать о том, как таких политиков убирать из политики», - сказала премьер. По ее мнению, «делать свои рейтинги на расколе Украины, инициировании и поддержке локальных военных конфликтов, не дай Бог, это как раз антиукраинская политика… А то, что там митинги проводят, то я хочу сказать, что для бездарных политиков, которые скатились до рейтинга в 4%, сегодня поднимать рейтинг можно только такими домкратами как «рука Москвы», «московский кремлевский сценарий». Я думаю, что такая технология должна быть запрещена и между демократическими силами». «Я думаю, что не «рука Москвы» и Кремля развалила демократическую коалицию, а как раз руки, которые никогда не крали, это сделали», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она в очередной раз заявила, что и в дальнейшем будет терпеть все заявления и действия в свой адрес Секретариата Президента, СНБО и самого Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который, по ее словам, «когда выезжает за границу, собирает западных СМИ и просто позорит премьера, правительство так, как может».

«Я это терпела и буду терпеть не потому, что у меня нет гордости, а потому, что я просто служу Украине, в отличие от тех людей, которые занимаются политиканством», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.