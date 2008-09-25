Тимошенко о Медведчуке, Ющенко, Кивалове и закарпатских уркаганах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО не делать громких заявлений - обвинений в ее адрес во время зарубежных визитов.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к В.ЮЩЕНКО, комментируя заявление главы государства о том, что Ю.ТИМОШЕНКО лоббировала назначение экс-руководителя Секретариата Президента Виктора МЕДВЕДЧУКА Послом Украины в России или на должность вице-премьер-министра правительства.

«Господин МЕДВЕДЧУК сегодня не работает ни на одной должности. И я хотела бы, чтобы Президент, который практически сдал все идеалы Майдана и осуществляет кадровую политику, я прошу его не бросаться такими заявлениями за границей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что у нее, в свою очередь, также возникает множество вопросов, связанных с кадровыми назначениями Президента. «У меня большие вопросы к Президенту: почему, например, сегодня закарпатские уркаганы и контрабандисты работают у него? Я хочу поинтересоваться, почему сегодня главный гинеколог и главный идеолог Партии регионов работает в СНБО, почему сегодня розданы награды Киваловым и Колесниковым, ЧЕРНОВЕЦКОМУ? Я хочу поинтересоваться, почему послом в России, если уж возвращаться к этой теме, назначен господин ГРИЩЕНКО, который является теневым министром иностранных дел правительства В.ЯНУКОВИЧА. Я таких вопросов могу задать множество», - сказала премьер-министр.

В тоже время Ю.ТИМОШЕНКО не прокомментировала информацию о ее сотрудничестве с В.МЕДВЕДЧУКОМ для разработки законопроекта о внесении изменений в Конституцию. «Пока что никакой Конституции нет, а когда она будет, я сообщу вам, кто над ней работал», - подчеркнула она.

Как сообщалось, вчера, 24 сентября, Президент Украины В.ЮЩЕНКО во время встречи с представителями Атлантического совета в Нью-Йорке заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО просила его назначить экс-главу Администрации президента Виктора МЕДВЕДЧУКА послом Украины в Российской Федерации или на должность вице-премьер-министра Украины.

«Как только я подал кандидатуру ТИМОШЕНКО на рассмотрение парламента, на следующий день она приходит ко мне и просит, чтобы я назначил МЕДВЕДЧУКА послом в России или вице-премьером. В ответ на это я сказал, что этого человека не будет в украинской власти никогда», - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом глава Украинского государства добавил, что Ю.ТИМОШЕНКО и В.МЕДВЕДЧУК являются основными партнерами в украинской политике. «Это первые партнеры, это первая пара. И не сейчас, и не месяц, и не два», - отметил он.