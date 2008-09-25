Тимошенко: если Ющенко сорвет переговоры, будет коалиция с Регионами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что создание коалиции между Партией регионов и БЮТ может быть только крайним вариантом, чтобы не допустить досрочных выборов в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Для нас шаг №1 - это восстановить демократическую коалицию в усиленном варианте с Блоком Литвина. Если Президент заблокирует эти перспективы, то тогда остается два варианта: либо досрочные выборы, либо создание неестественных коалиций», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что даже создание коалиции на основе идеологически несовместимых партий позволят сохранить демократическое большинство в парламенте, в то время как в результате досрочных выборов партии демократической направленности могут пройти в меньшем, чем сейчас, представительстве.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что в настоящее время БЮТ не ведет никаких переговоров с Партией регионов о создании парламентской коалиции.