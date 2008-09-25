Тимошенко жаль, что Билозир «начала петь под музыку и стихи Балоги»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что против нее начата новая волна дискредитации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя запрос народного депутата Оксаны БИЛОЗИР о необходимости расследования чартерных полетов главы правительства в Москву и Верону.

«Понимая, что сегодня Служба безопасности Украины запустила новую волну дискредитации, я хочу сказать, что все названные чартерные самолеты не имеют ко мне никакого отношения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что последний раз летала в Москву с официальным визитом для участия в заседании украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству, созданного в рамках межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

«Мне очень жаль, что Оксана БИЛОЗИР, которую я уважаю как певицу, начала петь под музыку и стихи господина БАЛОГИ, и, что мне кажется, концертно-политические туры БАЛОГА также проводит Оксане БИЛОЗИР», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она посоветовала О.БИЛОЗИР не принимать участия в грязных политических провокациях.

По мнению премьер-министра, новая волна дискредитации ее как премьер-министра и ее правительства, является признаком того, что в стране началась президентская кампания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, руководитель пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности Украины получила запрос народного депутата О.БИЛОЗИР (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о проверке законности полетов премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО с использованием чартерных рейсов в Верону и Москву.