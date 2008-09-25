Мороз обещает Симоненко 15%, лишь бы его в список взяли

"Левый блок", в состав которого войдут КПУ и СПУ, на парламентских выборах может получить 12-15% поддержки, уверен лидер социалистов Александр МОРОЗ.

Об этом он заявил сегодня в эфире "35 канала" в Николаеве, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.

«Соцпартия уже не первый раз обращается к коммунистам и другим левым партиям с предложением об объединении: это было и тогда, когда Коммунистическая партия была в фаворе, и во времена, когда рейтинг коммунистов был ниже, чем рейтинг СПУ", - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, "формирование "Левого блока" - это не личная просьба, а желание людей". Как сказал А.МОРОЗ, "по социологическим данным, 35% украинцев готовы голосовать за левый блок. Для избирателя это проще и удобней, чем анализировать программы партий левого спектра".

"Я уверен, что КПУ и СПУ не нужно сливаться в единую партию, а необходимо создать блок, который пройдет в парламент, и каждая сила будет отстаивать свои собственные позиции и принципы", - подчеркнул А.МОРОЗ.

Он убежден, что "надо сделать шаг к объединению, который требует от нас общество: люди хотят видеть в Верховной Раде мощное представительство левых сил, которые будут последовательно отстаивать их социальные права и гарантии".

Если КПУ не согласится на предложение о создании блока, то СПУ будет самостоятельно участвовать в выборах и пройдет в парламент, заявил А.МОРОЗ.

«Я лично встречался с Петром СИМОНЕНКО, мы обсуждали перспективы создания блока левых сил и формирования списка на основе итогов выборов 2007 года. Что касается негативной позиции коммуниста Леонида ГРАЧА, то СИМОНЕНКО заверил, что это личная позиция Леонида Ивановича и к решению руководства партии она не имеет никакого отношения", - сказал лидер социалистов.