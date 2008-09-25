НУ-НС поставил Томенко в тупик

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО называет парадоксом отказ фракции “Наша Украина – Народная самооборона” голосовать за те законопроекты, которые были внесены ее же представителями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Как пример он назвал два законопроекта, внесенные представителями НУ-НС. В частности, по словам Н.ТОМЕНКО, принятие закона о совершенствовании законодательства о противодействии насилию в семье поддержали лишь 10 из 72 представителей фракции НУ-НС.

Кроме того, отметил заместитель председателя ВР, только 18 народных депутатов этой фракции проголосовали за принятие закона, которым вносятся изменения в Уголовный Кодекс Украины в части ответственности за развращение несовершеннолетних. Н.ТОМЕНКО заметил, что оба законопроекта были внесены на рассмотрение парламента Екатериной ЛЕВЧЕНКО, которая была депутатом предыдущего созыва от фракции “Наша Украина”.

“Я не знаю, чем можно объяснить неголосование за такие серьезные и принципиальные документы. Возможно, это объясняется отсутствием организации работы фракции “Наша Украина – Народная самооборона”. А возможно, эта политическая сила уже готовится к избирательной кампании”, - сказал заместитель председателя ВР.