Украина начала переговоры со США об экстрадиции Лазаренко
Гавриш говорит о высокой вероятности
|Павел ЛАЗАРЕНКО
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины со ссылкой на первого заместителя секретаря СНБО Степана ГАВРИША.
В результате работы экспертной группы были достигнуты предварительные договоренности с американской стороной о возможной экстрадиции в Украину бывшего премьер-министра Павла ЛАЗАРЕНКО.
Эксперты продолжат свою работу во время следующего визита главы государства в США, который запланирован на 29 сентября.
При этом С.ГАВРИШ сообщил, что, по убеждению правоохранительных органов, вероятность достичь положительного результата на этих переговорах очень высока.
*** П.ЛАЗАРЕНКО в августе 2006 года был осужден калифорнийским судом к 9 годам заключения за отмывание денег и другие преступления. Пока продолжаются слушания в апелляционных судах, он остается под домашним арестом в своей квартире в Сан-Франциско.