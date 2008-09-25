Украина начала переговоры со США об экстрадиции Лазаренко

Совет национальной безопасности и обороны имеет подтверждение о том, что во время рабочего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в США, который проходит 22-25 сентября, в Соединенных Штатах начала работать межведомственная группа экспертов правоохранительных органов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины со ссылкой на первого заместителя секретаря СНБО Степана ГАВРИША.

В результате работы экспертной группы были достигнуты предварительные договоренности с американской стороной о возможной экстрадиции в Украину бывшего премьер-министра Павла ЛАЗАРЕНКО.

Эксперты продолжат свою работу во время следующего визита главы государства в США, который запланирован на 29 сентября.

При этом С.ГАВРИШ сообщил, что, по убеждению правоохранительных органов, вероятность достичь положительного результата на этих переговорах очень высока.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в августе 2006 года был осужден калифорнийским судом к 9 годам заключения за отмывание денег и другие преступления. Пока продолжаются слушания в апелляционных судах, он остается под домашним арестом в своей квартире в Сан-Франциско.