Эксперты определили 7 рисков в случае досрочных выборов

7 возможных рисков для общества в случае проведения досрочных выборов в украинский парламент определили эксперты Института политики.

1. Нехватка серьезных предложений для общества со стороны ведущих политических сил. Новая избирательная кампания способна еще больше распространить апатию и разочарование избирателей, она и в дальнейшем будет взрывать легитимность нынешней политической системы. При условиях отсутствия новых стратегий и концепций, которые могли бы служить повесткой дня избирательной кампании, существует серьезная вероятность механического воссоздания устаревших лозунгов и приемов политической борьбы. В ходе избирательной кампании, вероятно, будет применяться традиционный набор средств: популистские лозунги, одноразовые предвыборные акции, политическая реклама, массовое распространение агитационных материалов и тому подобное.

2. Можно прогнозировать, что основные темы кампании будут касаться не будущего развития страны, а прошлого: история „коалиционных измен” „Нашей Украины” и БЮТ, повторение штампов с обеих сторон в полемике Партии регионов из „помаранчевыми”, спекуляции на языковом вопросе, статусе воинов УПА, по поводу российско-грузинского конфликта и других проблем, которые не являются ответами на базовые ожидания общества.

3. Проведение выборов уже осенью этого года будет означать де-факто первый тур избирательной кампании, которая будет тянуться как минимум до вступления в должность новоизбранного Президента (что произойдет, вероятнее всего, в апреле 2010 года). Любые правительственные коалиции до этого времени будут решать сугубо „технические” задания. Политическая нестабильность и „временность” разрешения кризиса не будет способствовать реализации любых стратегических проектов развития страны.

4. Очень вероятным выглядит то, что будущие выборы будут проводиться по существующему избирательному закону. В состав парламента попадут в основном те же политические силы, и кадровый состав Верховной Рады вряд ли существенно обновится.

5. Голосование на досрочных парламентских выборах в 2008 году, очевидно, еще нельзя будет организовать на основании Единого реестра избирателей, потому остается риск злоупотреблений на этапе составления списков избирателей и нарушения конституционного права граждан на волеизъявление. Не стоит забывать и о том, что проведение выборов будет нуждаться в дополнительных бюджетных и организационных расходах. По предварительным расчетам, речь идет о более чем 400 миллионах гривен.

6. Серьезный риск использования административного ресурса и незаконных технологий растет именно на досрочных выборах. Вполне вероятно, что это будет осуществляться по технологиям, апробированным во время выборов городского председателя Киева в 2006 и 2008 годах, в первую очередь прямого и непрямого подкупа избирателей через систему «сетевого маркетинга». Именно „маркетинговые проекты” при условиях апатии общества и более малой, по сравнению с предварительными голосованиями, активности избирателей, имеют существенные шансы на попадание в парламент.

7. Независимо от результатов, внеочередные выборы не снимут фундаментального конфликта между основными политическими игроками, не решат вопроса о разграничении полномочий в системе органов государственной власти и местного самоуправления в Украине. Проведение досрочных выборов, фактически, будет равнозначен отложенному во времени системному общественно-политическому конфликту, который имеет место в Украине.