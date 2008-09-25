Лавринович: ПР не принимала решение идти бегом на выборы

Вероятность создания новой коалиции в парламенте и возможность проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины составляет «половина на половину».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в комментарии УНИАН первый заместитель председателя ВР, член Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, вчера на заседании Политсовета партии обсуждалась ситуация в парламенте, речь шла о том, что со всеми фракциями ведутся переговоры относительно поиска «возможности формирования нового состава коалиции». А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что ПР «как в прошлом году, так и в этом году является противником проведения досрочных выборов», поскольку они не являются инструментом решения общественных проблем.

Первый заместитель председателя ВР также отметил, что в случае проведения досрочных выборов ответственность за их назначение «пусть несут те, кто стал причиной их проведения и кто принял решение».

«Пусть Президент вместе с правительством и помаранчевой коалицией несут ответственность за то, что украинский народ каждый год должен ходить на выборы», – сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

В то же время он отметил, что политическая партия должна быть всегда готова к выборам. Однако, по его словам, на Политсовете ПР «никто не принимал решения уже идти бегом» на выборы, как и не принималось решение о создании коалиции с конкретной политической силой.

Первый заместитель председателя ВР также назвал «очень вольной интерпретацией» распространенную в СМИ информацию о том, что якобы уже назначены руководители штабов ПР в областях. По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, на заседании политсовета были определены народные депутаты, которые закрепляются за конкретными округами, как это предусмотрено в регламенте ВР. При этом он отметил, что еще не за всеми регионами закреплены народные депутаты.