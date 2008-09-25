Янукович дал команду готовиться к выборам

Вчера состоялось закрытое заседание политсовета Партии регионов. Как сообщает "Коммерсант-Украина" , на нем лидер этой политической силы Виктор Янукович призвал однопартийцев начать активную подготовку к внеочередным парламентским выборам. В связи с этим политсовет назначил трех новых заместителей председателя ПР – народных депутатов Юрия Бойко, Сергея Тулуба и Михаила Папиева. Планируется, что они улучшат результат партии в Киевской области и Западной Украине.

Вчерашнее расширенное заседание политсовета Партии регионов проходило в закрытом режиме. К 16.00 помимо народных депутатов, которые входят в политсовет, к кинотеатру "Зоряный" съехались руководители областных организаций партии. На просьбу рассказать, что же будет обсуждаться, никто из представителей ПР так и не смог четко ответить.

– Наша политическая сила будет определяться со стратегией дальнейшей работы,– на ходу сообщил народный депутат Сергей Кивалов.

Еще до начала заседания из штаба ПР вышел политолог Михаил Погребинский. Журналист поинтересовался у него, с какой целью он прибыл сюда, на что политолог ответил, что встречался с лидером Партии регионов Виктором Януковичем и изложил ему свое видение сложившейся политической ситуации.

– Я ему сказал, что сейчас нужно всячески избегать досрочных выборов,– сказал господин Погребинский и добавил, что он надеется, что в ПР прислушаются к его словам.

Однако уже спустя два часа стало известно, что лидер Партии регионов Виктор Янукович в ходе заседания призвал однопартийцев начать активную подготовку к внеочередным выборам в Верховную раду.

– Мы должны быть готовы к выборам. Для этого необходимо, чтобы депутаты уже сейчас выезжали в регионы и готовили штабы,– процитировал часть выступления лидера ПР один из членов политсовета.

"Коммерсанту" стало известно, что в ходе заседания члены политсовета утвердили структуру партийных организаций и должностные инструкции для руководителей региональных ячеек партии. Руководителям областных организаций было поручено срочно укомплектовать штабы штатными сотрудниками. Планируется, что они каждую неделю будут встречаться с руководством партии и отчитываться о проделанной работе. Также вчера всех народных депутатов закрепили за отдельными округами – именно такую стратегию, оказавшуюся удачной, на досрочных выборах 2007 года применил БЮТ.

Кроме того, политсовет партии утвердил трех новых заместителей председателя ПР – ими стали Юрий Бойко, Сергей Тулуб и Михаил Папиев. Планируется, что новоназначенные заместители будут курировать "проблемные для партии области" – те, где по результатам прошлых парламентских выборов ПР получила низкий результат. До вчерашнего дня у Виктора Януковича было 12 заместителей.

– Было принято решение укрепить наши связи с центральными и западными регионами,– пояснила заместитель главы ПР Анна Герман.– Юрий Бойко будет патронировать Киевскую область, Михаил Папиев – Буковину и прилегающие к ней области, а Сергей Тулуб будет заниматься Галичиной – Ивано-Франковском и Львовом.

– Все объясняется очень просто. Бойко и Тулуб – это авторитетные и влиятельные лица. Киевская область большая, и туда направлен Бойко – не потому, что мы Горбалю (Василий Горбаль, глава киевской городской организации ПР) не доверяем, а чтобы результат поднять,– пояснил народный депутат Василий Киселев.

В числе последних заседание покидал Юрий Бойко. – То, что вас закрепили за Киевской областью, говорит о том, что в Партии регионов занялись подготовкой к внеочередным парламентским выборам? – уточнило издание.

– Да. Мы готовимся к выборам,– с готовностью ответил господин Бойко.