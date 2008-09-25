Что предлагает Россия в обмен на невывод Черноморского флота?

Москва может предложить Киеву взаимодействие в области судостроения, в том числе участие украинских верфей в строительстве авианосцев для ВМФ РФ. Так 24 сентября руководитель комиссии Совета Федерации по национальной морской политике Вячеслав Попов прокомментировал РИА Новости озвученное накануне министром обороны России Анатолием Сердюковым предложение о расширении сотрудничества с Украиной в обмен на продление базирования Черноморского флота в Севастополе после 2017 года.

По мнению сенатора и бывшего командующего Северным флотом, у России есть "продуктивное поле" для взаимодействия с Украиной в области судостроения. В частности, при согласии сторон могут быть восстановлены производственные мощности верфи в Николаеве, на которой во времена Советского Союза строились авианесущие крейсеры.

Вместе с тем, следует отметить, что работы по созданию дока для надводных кораблей водоизмещением свыше 100 тысяч тонн ведутся в Северодвинске. Так что сотрудничество с украинскими предприятиями, по всей видимости, не выйдет за рамки поставок отдельных узлов и агрегатов.

Напомним также, что проектирование российских авианосцев ведется с 2005 года, а начало их строительства намечено на 2010 год. В соответствии с планами ВМФ РФ в течение ближайших двадцати-тридцати лет будут сформированы пять-шесть авианосных ударных групп.

Лента.ру