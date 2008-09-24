Огрызко - Лаврову: Украина не признает Южную Осетию и Абхазию

„Украина не признает самопровозглашенные Южную Осетию и Абхазию, потому что это противоречило бы принципам международного права”. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРИЗКО во время переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ в Нью-Йорке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, министры обсудили актуальное состояние украинско-российских отношений с учетом обстоятельств, вытекающих из российско-грузинского вооруженного конфликта. Министр В.ОГРЫЗКО в этой связи отметил, что урегулирование этого конфликта возможно лишь при условиях сохранения территориальной целостности Грузии и нерушимости ее границ. „Украина не признает самопровозглашенные Южную Осетию и Абхазию, поскольку это противоречило бы принципам международного права", - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.