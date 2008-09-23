Ющенко согласен назначать и увольнять генпрокурора с согласия парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины “О внесении изменения в Закон Украины «О прокуратуре» относительно порядка освобождения Генерального прокурора Украины”.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно внесенным изменениям, первое предложение части первой статьи 2 Закона Украины «О прокуратуре» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1991 г., № 53, ст. 793; 2001 г., № 44, ст.233) изложено в такой редакции: «Генеральный прокурор Украины назначается на должность и освобождается от должности с согласия Верховной Рады Украины Президентом Украины».

Этот Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Верховная Рада Украины обновила процедуру назначения и освобождения генерального прокурора Украины.

Авторы закона, народные депутаты Александр ЛАВРИНОВИЧ (Партия регионов) и Андрей ПОРТНОВ (БЮТ) отмечали, что 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины», которым предусмотрено, что генеральный прокурор назначается на должность и освобождается от должности с согласия Верховной Рады Президентом Украины. Однако, действующий Закон «О прокуратуре», принятый еще до внесения изменений в Конституцию Украины, предусматривает другой порядок освобождения генерального прокурора - единолично Президентом Украины. Учитывая это, ВР привела Закон «О прокуратуре» в соответствие с Конституцией Украины и установила, что Президент назначает и освобождает генпрокурора с согласия парламента.