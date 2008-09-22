Наша Украина принесла извинения ПР и коммунистам

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО передал фракциям Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина программные принципы формирования новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, передача документа состоялась сегодня на заседании Согласительного совета.

При этом В.КИРИЛЕНКО официально принес извинения за то, что фракция не передает аналогичный документ фракциям Партии регионов и Коммунистической партии Украины.

«Прошу прощения у наших коллег из Партии регионов и КПУ, поскольку с ними мы вести переговоры не можем ввиду мировоззренческих расхождений», - сказал он.