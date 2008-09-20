Политсовет НУ утвердил принципы новой коалиции

Партия “Народный Союз – Наша Украина” утвердил программные принципы деятельности новой парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по окончании политсовета сообщил лидер этой политической силы Вячеслав КИРИЛЕНКО.

В частности, по его словам, эти принципы состоят из трех разделов. Первый касается защиты государственного суверенитета. В частности, речь идет об осуждении действий Российской Федерации против Грузии, признания необходимости определения юридического статуса пребывания Черноморского Флота РФ в Севастополе, выработки надежной системы соблюдения национального законодательства Украины, обеспечения государственной независимости Украины путем входа в систему коллективной безопасности НАТО.

Второй раздел касается защиты демократии. Этот раздел предусматривает отказ от внесения системных изменений в Конституцию на протяжении текущего созыва ВР и обеспечения полноценного развития человека путем осуществления существенных реформ.

Третий раздел относительно защиты европейского выбора заключается в признании курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию как приоритета во внешней политике Украины.

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что во время политсовета было принято решение обратиться к другим национальным демократическим силам «объединиться вокруг института Президента и вокруг партии «Наша Украина», чтобы дать отпор каким-либо посягательствам антиукраинских сил».

«Патриотические силы должны сплотиться, провести объединительный съезд и сделать все, чтобы объединиться в мощной национально-демократической партии», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, речь не идет о создании новой политической партии, а об объединительном процессе на базе партии «Наша Украина».

В.КИРИЛЕНКО выразил надежду, что такое решение будет принято другими политическими силами до 25 октября. Он объяснил это тем, что именно в этот день состоится съезд «Нашей Украины», который может стать именно объединительным съездом.

В.КИРИЛЕНКО также подтвердил информацию о том, что «Наша Украина» не собирается отзывать своих министров из состава правительства и они будут работать в Кабмине до формирования нового состава этого органа.