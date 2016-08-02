Ставицкий о последнем разговоре с Януковичем перед побегом: Он сказал, что торопится, а куда - узнал из СМИ

Об этом Ставицкий рассказал в интервью "Украинской правде".

"Когда я увидел, что происходит, посчитал своим долгом доложить, что нахожусь на рабочем месте. Меня гложило любопытство, что происходит. Я позвонил Януковичу, начал доклад. Он сказал: "Давай быстрее, я тороплюсь!" А куда он торопится, я узнал потом из СМИ", - сообщил он.

По мнению экс-министра, бегство Януковича выглядит больше как испуг, а не политическое решение.

Читайте такжеКлименко сообщил о снятии с него санкций ЕС

"Люди, которые безоговорочно ему доверяли и верили - из-за страха, по убеждениям, по службе, – считают себя преданными", - добавил он.

По словам Ставицкого, во время событий на Майдане он также говорил с Александром Турчиновым. "Он обратился ко мне. Сказал, что мы - государственные люди, и все остальные вопросы должны быть решены потом", - отметил экс-министр.

Как сообщал УНИАН, ранее некоторые СМИ распространили информацию о задержании в Израиле экс-министра правительства Николая Азарова. Сам Ставицкий опроверг это сообщение и назвал его фейком.

"Это просто фейковая информация (задержание и обыски в доме). Я считаю, что то, что происходит в последние недели с моей семьей и со мной, - просто давление с целью шантажа, а также использование моего так называемого дела в корыстных интересах лицами, которые сейчас борются за кресло генпрокурора", - сказал он.

Ставицкий подозревается в Украине в присвоении, растрате государственной собственности путем злоупотребления властью. 24 марта 2014 года Генеральная прокуратура объявила его в розыск.