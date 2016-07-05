Порошенко: Россия развязала настоящий геноцид против русскоязычных граждан Украины на Донбассе
Россия сознательно и безжалостно разожгла войну именно там, где, главным образом, и живет большая часть русскоязычных граждан Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины освобождения северных городов Донецкой области от пророссийских террористов сегодня в Славянске.
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По словам президента, он «приехал в Краматорск после жестокого и шокирующего ракетного удара по мирному городу, который находится за десятки километров, и по этому городу был нанесен российской артиллерией, российскими системами залпового огня удар с контролируемой россиянами территории».
«На самом деле это был ужасный, красноречивый пример настоящего геноцида, который Москва развязала здесь против русскоязычных граждан Украины. Одержимая своей имперской манией, она сознательно и безжалостно разожгла войну именно там, где, главным образом, и живет большая часть русскоязычных граждан Украины», - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, 10 февраля 2015 года в результате артиллерийского обстрела боевиками жилых кварталов Краматорска и главного штаба АТО погибли 16 человек, более 60 были ранены, в том числе шестеро детей. Повреждено более 40 домов.