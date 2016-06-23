МИД Украины выражает протест из-за отказа консулам посетить удерживаемых в России крымских татар

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, текст которого передан УНИАН.

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Отмечается, что решение Северо-Кавказского окружного военного суда противоречит международно-правовым обязательствам России, взятым ею в рамках Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 15 января 1993 года. Согласно этому документу, граждане имеют право на беспрепятственные контакты с представителем своего государства для получения необходимой консульско-правовой помощи, консульские должностные лица – на проверку условий нахождения соотечественников в местах их содержания под стражей.

«Расцениваем умышленные препятствование установить консульский контакт Украинского государства со своими гражданами не только как грубое нарушение их законных прав, но и как попытку российской стороны скрыть от внешнего мира очевидную сфабрикованность открытого в отношении них уголовного дела», - подчеркнули в МИД.

Отдельное возмущение в ведомстве вызывает практика вмешательства соответствующих служб государства-оккупанта в жизни близких и родственников незаконно удерживаемых граждан Украины и осуществления на них давления.

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«Этим соответствующие службы РФ нарушают право на уважение частной и семейной жизни, гарантированного ст.8 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод», - подчеркивается в заявлении.

«Требуем от российской стороны немедленно прекратить противоправные судилища над незаконно удерживаемыми гражданами Украины в РФ, обеспечить беспрепятственный допуск консульских должностных лиц Украины к украинцам по месту их содержания, а также прекратить практику нарушения права консульских должностных лиц Украины на свободные сношения с гражданами Украины», - добавили в МИД.