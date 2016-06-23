Украина ведет переговоры с Россией о передаче осужденных в оккупированном Крыму – Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас идут переговоры о том, чтобы передать Украине для отбывания наказания всех заключенных, которые находятся на территории Крыма. Мы понимаем, что те учреждения, которые там остались, они находятся под контролем РФ», - заявила она.

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«На первых стадиях у России была категоричная позиция, она отказывалась передавать наших заключенных. Но на данный момент проходит процесс переговоров, надеемся, что их заявления, что они сейчас готовы нам всех передать, они соответствуют действительности и по факту это будет сделано», - добавила Севостьянова.