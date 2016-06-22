В "Народном фронте" призывают украинские спецслужбы принять меры к российским провокаторам из США

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт", председатель подкомитета по международно-правовым вопросам и внутренне перемещенных лиц Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский, комментируя информацию о приезде в Крым группы граждан США во главе с президентом так называемого "Центра гражданских инициатив" Шэрон Теннисон.

"Кремль продолжает рисовать пропагандистскую картинку для собственного и западного обывателя, пытаясь доказать, что в США много сторонников России, которые "понимают" аннексию Крыма и вооруженную агрессию против Украины", - сказал он.

Логвинский отметил, что под прикрытием тезисов о "народной дипломатии" в Крым приехала целая группа представителей "общественности", которые на самом деле финансировались Кремлем еще со времен Советского Союза.

"Руководитель группы Шэрон Теннисон с подачи КГБ устраивает подобные вояжи еще с 1983 года, рассказывая о замечательной жизни в СССР и России. В последние годы эта дама явно на платной основе доказывает "миролюбие" и "конструктивность" Путина", - сказал народный депутат.

Он подчеркнул, что приезд на территорию оккупированного Российской Федерацией Крыма представителей так называемой "американской общественности" - это нарушение правил пересечения границы Украины, "очередная провокация Кремля и плевок в сторону не только Украины, но и наших западных союзников, которые продолжают санкции против России".

"В связи с этим "Народный фронт" обращается к СБУ, МИД, к европейским и американским государственным органам с тем, чтобы они приняли меры к этим псевдоправозащитникам. По меньшей мере, с украинской стороны Теннисон и его сообщникам надо запретить въезд на территорию Украины", - подчеркнул Георгий Логвинский.