В "Народном фронте" призывают украинские спецслужбы принять меры к российским провокаторам из США
Въезд на территорию оккупированного Россией Крыма представителей так называемой "американской общественности" является очередной провокацией Кремля против Украины.
Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт", председатель подкомитета по международно-правовым вопросам и внутренне перемещенных лиц Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский, комментируя информацию о приезде в Крым группы граждан США во главе с президентом так называемого "Центра гражданских инициатив" Шэрон Теннисон.
"Кремль продолжает рисовать пропагандистскую картинку для собственного и западного обывателя, пытаясь доказать, что в США много сторонников России, которые "понимают" аннексию Крыма и вооруженную агрессию против Украины", - сказал он.
Логвинский отметил, что под прикрытием тезисов о "народной дипломатии" в Крым приехала целая группа представителей "общественности", которые на самом деле финансировались Кремлем еще со времен Советского Союза.
"Руководитель группы Шэрон Теннисон с подачи КГБ устраивает подобные вояжи еще с 1983 года, рассказывая о замечательной жизни в СССР и России. В последние годы эта дама явно на платной основе доказывает "миролюбие" и "конструктивность" Путина", - сказал народный депутат.
Он подчеркнул, что приезд на территорию оккупированного Российской Федерацией Крыма представителей так называемой "американской общественности" - это нарушение правил пересечения границы Украины, "очередная провокация Кремля и плевок в сторону не только Украины, но и наших западных союзников, которые продолжают санкции против России".
"В связи с этим "Народный фронт" обращается к СБУ, МИД, к европейским и американским государственным органам с тем, чтобы они приняли меры к этим псевдоправозащитникам. По меньшей мере, с украинской стороны Теннисон и его сообщникам надо запретить въезд на территорию Украины", - подчеркнул Георгий Логвинский.