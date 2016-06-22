Украина должна пройти точку невозврата, в противном случае государство порвут - Грицак

Об этом в интервью Лига.net рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, утверждая, что все ведомство "тянут вверх" не более 20-30% от личного состава.

"Мы должны пройти точку невозврата. Пройдем - станет легче, дойдем до вершины. Мы к ней подходим. На вершине будет украинский флаг и будет нормальное государство. Мы это должны сделать. В противном случае - свалимся в самый низ с этой горы, со всем тем позитивным, что успели сделать. И тогда потеряем государство. Государства не будет - государство порвут", - сказал он.

По словам Грицака, СБУ "не может позволить, чтобы мы упали".

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"Надо идти к цели. Я верю в прогрессивную часть СБУ - воля этих людей намного сильнее аморфности остальных. Я анализирую даже то, когда кто на работу приходит, кто действительно горит делом Службы, а кто просто приходит сюда отбыть номер... Я делаю ставку на потенциал здоровой части СБУ. Мы идем вперед, объясняя оставшимся 70% - вы либо с нами, либо вам здесь не место", - пояснил глава ведомства.

В конечном итоге Служба станет компактнее и эффективнее, уверен Грицак, и в этом ей помогут параллельные структуры, которым ведомство намерено передать часть полномочий - НАБУ, НАПК, САП.