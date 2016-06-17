Климкин: В ЕС работают над механизмом "дополнительного доверия" к безвизовому режиму с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По словам Климкина, сегодня в Европейском парламенте и соответствующих структурах Европейского Союза идет обсуждение того, каким образом будет происходить процесс одобрения безвизового режима и временных рамок. Министр отметил, что сначала должен быть подготовлен доклад по Украине, и сейчас МИД работает над тем, чтобы ускорить подготовку такого доклада.

Также, по словам Климкина, одновременно страны ЕС работают над механизмом “дополнительного доверия к безвизовому режиму с Украиной с целью предоставить возможность работать с этим безвизовым режимом в случае возникновения миграционных рисков”.

Климкин отметил, что Украина работала с ключевыми странами Европейского Союза, чтобы этот механизм применялся только в случае, когда миграционные риски будут доказаны. “Это на сегодняшний день обеспечено, и я надеюсь, что соответствующие решения будут приняты в ближайшее время и что в этом году безвизовый режим станет реальностью, я именно на этом настаиваю”, - сказал Климкин.

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Он также отметил важность, что все страны ЕС имеют позицию, которая заключается в том, что каждая страна, которая выполнила соответствующие критерии, должна рассматриваться не в рамках каких-то политических пакетов, а согласно тому, что было сделано.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии Плана действий по визовой либерализации.

В то же время в ЕС намерены разработать механизм приостановки действия безвизового режима для всех стран, с которыми он существует.

В частности, как заявил в начале мая вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, "после продолжительных дискуссий со странами-членами мы предлагаем ужесточить механизм приостановки безвизового режима для всех стран, с которыми он заключен".

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По словам Тиммерманса, Еврокомиссия будет иметь право запустить процесс приостановки безвизового режима по собственной инициативе.