НАБУ просит Москаля предоставить факты, которые могут подтвердить передачу власти Ющенко Януковичу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ

"В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что Национальное антикоррупционное бюро готово взять в работу заявление Москаля относительно возможного незаконного обогащения высших должностных лиц государства в связи с «передачей власти Януковичу», если председатель Закарпатской ОГА сообщит конкретные факты и обстоятельства, которые могут быть проверены детективами НАБУ.

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По состоянию на 2 июня Москаль не обращался к НАБУ с заявлением о совершении указанного коррупционного правонарушения и никаких материалов не передавал. В своем публичном заявлении, обнародованном на персональном сайте во вторник, 31 мая, он не указал на конкретные факты или обстоятельства, при которых могло произойти указанное им уголовное правонарушение. Следовательно, НАБУ призывает Москаля и всех, кто владеет информацией по существу его заявления, сообщить эти сведения НАБУ", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что, если такие факты не будут предоставлены, "Бюро не будет иметь оснований для начала досудебного расследования фактов, озвученных губернатором Закарпатской области. В очередной раз подчеркиваем, что публичные лица должны быть ответственными в обнародовании информации о возможных коррупционных правонарушениях и готовыми к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с правоохранительными органами".

Как сообщал УНИАН, Москаль утверждает, что Ющенко в свое время за 1 млрд долларов сдал власть Януковичу.

«Что мы ищем в «черной кассе» Партии регионов на два миллиарда долларов, если почти один миллиард забрали за сдачу власти Януковичу бывший президент Украины Ющенко и его главы администраций Балога и Ульянченко?», - заявил Москаль.

Он отметил, что любое антикоррупционное бюро начинает свою работу с высшего руководства государства, и предложил начать с Ющенко.

«А от него ниточки потянутся и к «черной кассе» Партии регионов, и к коррупционным схемам, по которым он сдал власть Януковичу», - заявил Москаль.

31 мая народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко представил материалы, согласно которым расходы Партии регионов на политику и взятки только за второе полугодие 2012 года составили более 66 млн долларов. Лещенко отметил, что в 2012 году Партия регионов также финансировала партию «Наша Украина» и КПУ.

Ранее бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных денег ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Трепак рассказал о «черной бухгалтерии» Партии регионов с общими выплатами на сумму почти 2 млрд долларов.

НАБУ начало расследование на основании материалов, переданных Трепаком.