Фигуранты из списков "черной бухгалтерии" должны нести и уголовную, и политическую ответственность - Парубий

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в интервью «5 каналу».

Он отметил, что документы переданы в Национальное Антикоррупционное бюро Украины. «И я жду, что оно будет проводить следствие не оттягивая, быстро, чтобы общество могло быстрее узнать правду о тех документах, которые были озвучены".

Отвечая на вопрос, должны ли фигуранты этого списка понести ответственность, Парубий сказал: «Очевидно - и уголовную, и политическую». «Я убежден, что даже если НАБУ не сможет в определенных фактах найти состав преступления, но общество увидит, что люди фигурируют в этих делах и НАБУ подтвердит, что фигурируют, то я уверен, что кроме уголовной будет и политическая ответственность», - отметил Парубий.

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Как сообщал УНИАН, во время на пресс-конференции в Киеве генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в списках "черной бухгалтерии Януковича" фигурируют фамилии представителей политических партий, которые сегодня на слуху.

Напомним, бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак в интервью изданию "Зеркало недели" заявил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряда бывших и действующих высокопоставленных чиновников. Он рассказал о "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на сумму почти 2 млрд долларов.