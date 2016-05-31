В ВР зарегистрировали обращение к конгрессу США с просьбой одобрить законопроект в поддержку Украины

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила нардеп Ирина Фриз.

По ее словам, она совместно с коллегами Ириной Геращенко, Анной Гопко, Марией Ионовой, Артуром Герасимовым, Елена Матузко и Сергеем Кудлаенко зарегистрировали проект постановления 4735 об обращении к Конгрессу США.

«Мы выражаем благодарность конгрессменам за внесение на рассмотрение Палаты Представителей 28 апреля 2016 законопроекта "Акт стабильности и демократии в Украине" #5094. Он является примером настоящей поддержки народа Украины со стороны американских законодателей в условиях агрессии РФ против нашего государства», - пишет Фриз.

Она отмечает, что «законопроект #5094 предусматривает отмену санкций США против РФ только в случае выполнения ею Минских договоренностей (в том числе только после восстановления реального контроля Украиной над границей с РФ на Востоке), а также при условии деоккупации Крыма. Кроме того "Акт стабильности и демократии в Украине" предусматривает создание международного фонда гарантирования инвестиций в наше государство и необходимость наложения санкций против третьих лиц и правительств, которые нарушают санкции США, введенные в связи с оккупацией Крыма».

«Учитывая значимость для Украины законопроекта #5094, мы призываем американских конгрессменов одобрить данный законопроект, который поможет Украине в противостоянии с российским агрессором», - отметила нардеп.