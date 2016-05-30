Беларусь отменила запрет на въезд Ирине Геращенко

Об этом говорится в документе Министерства внутренних дел Беларуси от 16 мая, который обнародовала Геращенко на своей странице в Facebook.

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"Гражданка Украины Геращенко Ирина Владимировна... исключена из списка лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен", - говорится в документе, адресованном консулу посольства Украины в Республике Беларусь.

В то же время в МВД Беларуси уточнили, что Геращенко запрещен въезд и пребывание на территории России.

В комментарии к этому документу Геращенко напомнила, что очередная встреча в Минске запланирована на 1 июня.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сообщил, что Беларусь решила запретить въезд Геращенко на свою территорию из-за запрета ей въезда в Россию до 2021 года.

При этом Елисеев подчеркнул, что украинская сторона со своей стороны приложит все усилия, чтобы Беларусь предоставила Геращенко неограниченное разрешение на въезд.

В этот же день Геращенко сообщила, что Беларусь позволила ей въезд на свою территорию до 25 мая.