Беларусь временно запретила въезд уполномоченному Порошенко по Донбассу Геращенко
Белорусская сторона запретила въезд на свою территорию первому заместителю председателя Верховной Рады Украины Ирине Геращенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
По его словам, белорусская сторона, так же, как и российская, запретила въезд Геращенко, но временно.
"Вчера мы узнали, что белорусские власти приняли решение о запрете въезда Геращенко на территорию Беларуси из тех соображений, что соответствующий запрет был введен со стороны РФ", - сказал заместитель главы АП.
В то же время, по его словам, "по поручению президента были приняты активные дипломатические шаги и удалось добиться разрешения на временный въезд Геращенко в Беларусь".
При этом Елисеев подчеркнул, что украинская сторона в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы этот запрет был отменен.
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Как сообщал УНИАН, Геращенко является представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.
Геращенко сегодня утром заявляла о намерении на заседании гуманитарной подгруппы в Минске, запланированном на 27 апреля, добиваться освобождения заложников к Пасхе.
Россия в марте запретила Геращенко въезд на свою территорию до 2021 года.