Беларусь временно запретила въезд уполномоченному Порошенко по Донбассу Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

По его словам, белорусская сторона, так же, как и российская, запретила въезд Геращенко, но временно.

"Вчера мы узнали, что белорусские власти приняли решение о запрете въезда Геращенко на территорию Беларуси из тех соображений, что соответствующий запрет был введен со стороны РФ", - сказал заместитель главы АП.

В то же время, по его словам, "по поручению президента были приняты активные дипломатические шаги и удалось добиться разрешения на временный въезд Геращенко в Беларусь".

При этом Елисеев подчеркнул, что украинская сторона в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы этот запрет был отменен.

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Как сообщал УНИАН, Геращенко является представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.

Геращенко сегодня утром заявляла о намерении на заседании гуманитарной подгруппы в Минске, запланированном на 27 апреля, добиваться освобождения заложников к Пасхе.

Россия в марте запретила Геращенко въезд на свою территорию до 2021 года.