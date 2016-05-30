Лукаш заявляет, что ГПУ остановила досудебное расследование в отношении нее

Об этом Лукаш написала в Фейсбук.

«Повеселю вас немного свежими новостями. В ГПУ опять буксуют: Расследование в отношении меня снова остановлено», - написала Лукаш.

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«Это такой процессуальный трюк, когда, ну, очень надо потянуть время. Сроки близятся к завершению, а перспектива найти «хоть что-то» туманна как никогда. Иссякли и подустали в прокуратуре за два года усердных, но бесплодных поисков. Низкие обороты. Холостой ход. Может, хватит им ломать эту комедию?»,- добавила Лукаш.

Она разместила копию постановления, в котором отмечается, что «досудебное расследование в криминальном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований под № 42014000000000409 от 20.05.2014 остановить».

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины сообщила о "спецоперации" по задержанию Лукаш 5 ноября 2015 года. Впоследствии выяснилось, что она до этого постоянно находилась в Киеве и жила в доме своей матери.

6 ноября Печерский суд избрал Лукаш меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под залог 5,1 млн грн. Залог за нее внес Вадим Новинский.

ГПУ подозревала Лукаш в завладении средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, во время ее пребывания в должности министра юстиции.