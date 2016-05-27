Порошенко: Судебная реформа является составной условий сотрудничества Украины с МВФ и ЕС

Об этом он заявил на заседании Совета по вопросам судебной реформы, участники которого обсуждали проект изменений в Конституцию Украины в части проведения судебной реформы, а также проект нового закона «О судоустройстве и статусе судей», говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Президент отметил, что этот документ (проект изменений в Конституцию Украины в части правосудия - УНИАН) – огромный плод совместной работы, к разработке которого были привлечены народные депутаты, эксперты, юристы, судьи, общественные активисты. Этот проект позволит сделать важнейшие шаги по восстановлению доверия к судебной власти, построить в Украине независимую судебную систему, сделать фундаментальную реформу и осуществить мечту и надежду миллионов украинцев о восстановлении справедливости, доступном правосудии и честном и справедливом суде, - говорится в сообщении.

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Глава государства отметил, что проектом предлагается формирование трехзвенной судебной системы, создание Верховного суда, в котором смогут принять участие на конкурсной основе честные судьи, а также адвокаты и ученые.

«На сегодняшний день происходит деполитизация судопроизводства. Верховная Рада, политические партии, наконец, не будут иметь никакого влияния при назначении судей. Президент тоже лишается этого права. У него остаются лишь церемониальные функции», - цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Порошенко назвал конституционные изменения революционной реформой, о которой мечтали много лет и которая имеет поддержку мирового сообщества.

Президент отметил, что, несмотря на то, что судебная реформа является составной условий сотрудничества с Международным валютным фондом и ЕС, в вопросе ее проведения наше государство должно в первую очередь руководствоваться собственными интересами.

«Это нужно делать независимо от того, есть ли это в требованиях МВФ, или нет, есть ли это в требованиях безвизового режима или нет. Мы это делаем не для европейцев, безвизового режима, МВФ, не ради кредитов. Мы это делаем для Украины. И мне приятно чувствовать, что мы являемся единомышленниками», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко предложил Верховной Раде в июне принять изменения в Конституцию в части правосудия.