В Совете Европы призвали Украину успешно завершить судебную реформу

Соответствующее заявление генсека СЕ распространено в четверг.

"Я хотел бы призвать украинские власти принять все необходимые шаги, которые еще остались, чтобы довести судебную реформу до успешного завершения, согласно ожиданиям украинского народа и в соответствии с европейскими стандартами. Необходим дальнейший прогресс для достижения стабильности в стране и восстановления общественного доверия к судебной системе. Судебная реформа является предпосылкой для успешного проведения реформ в других сферах, включая экономический рост и перспективы для иностранных инвестиций", - заявил Ягланд.

Генсек СЕ констатировал, что в развитии обновленной правовой базы для судебной системы вместе с принятием стратегических политических документов был достигнут значительный прогресс. При этом он указал, что были приняты новые законы о прокуратуре, о агентстве по борьбе с коррупцией, о полиции и о Государственном бюро расследований. "Они могут проложить путь для дальнейших необходимых структурных и процедурных изменений в системе правосудия. Совет Европы готов продолжить и без того активную поддержку этого процесса, опираясь на свой опыт и советы", - подчеркнул он.

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По мнению Ягланда, решающее значение имеют эффективное функционирование вновь создпнных антикоррупционных институтов, дальнейшее совершенствование системы бесплатной юридической помощи, а также совершенствование выполнения национальными судами постановлений и решений ЕСПЧ.

"Большинство из достигнутых результатов будут оставаться хрупкими, если их не закрепить в Конституции, которая должна стать основой национального единства. Процесс реформирования требует прочной конституционной основы. Поэтому принятие проекта изменений в Конституцию, подготовленный Конституционной комиссией и представленный президентом Порошенко в Верховную Раду является важным и решающим шагом на пути к успешной реформе", - подчеркнул генсек СЕ.

При этом он заверил, что Совет Европы "есть и будет оставаться на стороне Украины и ее народа в то время, когда страна принимает важные меры для создания полностью независимой, эффективной и профессиональной судебной системы".