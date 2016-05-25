Савченко может вернуться в Украину в течение нескольких часов - СМИ

Об этом "Украинской правде" сообщили собеседники. По информации издания, самолет с Надеждой Савченко будет лететь из РФ одновременно с другим самолетом, который из Украины повезет российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Они будут вылетать одновременно.

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По словам собеседников, украинка может прибыть в Украину через несколько часов.

Кроме этого, как сообщает kommersant.ru со ссылкой на собственные источники, обмен украинской летчицы Надежды Савченко на россиян Ерофеева и Александрова может произойти в аэропорту Ростова-на-Дону в течение ближайших двух часов.

В администрации президента ситуацию вокруг этого обмена пока не комментируют.