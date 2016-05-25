В Ростов прибыл самолет Порошенко, чтобы забрать Савченко
В Ростов-на-Дону прибыл самолет президента Украины Петра Порошенко, чтобы забрать на родину незаконно осужденную в России украинскую военнослужащую Надежду Савченко.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил информированный источник.
«Самолет прилетел в Ростов сегодня ночью. Передача Савченко должна состоятся сегодня», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, президент Украины Порошенко после вынесения 22 марта приговора Савченко заявил, что Украина готова передать России Александрова и Ерофеева в обмен на освобождение летчицы.
24 апреля Порошенко заверил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о алгоритме и сроках освобождения Савченко.
29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.
23 мая на вопрос относительно возможного обмена Савченко на российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова президент Украины ответил, что власти «сделают все возможное для того, чтобы Надежда поскорее вернулась домой».