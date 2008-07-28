МИД Украины передал России протест на тему праздничной стрельбы в Крыму

28 июля с.г. в Министерстве иностранных дел Украины состоялась встреча и.о. первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрия КОСТЕНКО с советником-посланником Посольства России в Украине Всеволодом ЛОСКУТОВЫМ, в ходе которой ему была вручена нота протеста относительно нарушения постановления украинского правительства во время празднования Дня ВМФ РФ в Севастополе 27 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, российской стороне была выражена глубокая обеспокоенность игнорированием обращений МИД Украины относительно недопустимости, в нарушение соответствующего постановления Кабинета Министров Украины, проведения стрельб и передвижения военной техники во время празднования Дня Военно-Морского флота Российской Федерации 27 июля в г. Севастополе. Отмечалось также, что в соответствии со ст. 6 Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, российская сторона взяла на себя обязательство уважать суверенитет Украины и соблюдать ее законодательство.

МИД Украины призвал российскую сторону неуклонно соблюдать взятые на себя обязательства в соответствии с межгосударственными соглашениями, отметив, что грубое нарушение российской стороной законодательства Украины будет в будущем учтено украинской стороной при оценке намерений Черноморского Флота Российской Федерации проводить подобные мероприятия на территории нашего государства.