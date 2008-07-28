Чрезвычайная сессия ВР откроется в четверг

Чрезвычайная внеочередная сессия Верховной Рады Украины будет созвана в четверг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК после завершения заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Он, в частности, отметил, что, в соответствии с законом Украины о чрезвычайном положении, украинский парламент должен в течение трех дней одобрить соответствующий Указ Президента (о введении чрезвычайного положения – УНИАН).

Отвечая на вопрос журналистов, каким образом сегодня можно собрать народных депутатов на такую сессию, А.ЯЦЕНЮК выразил надежду на политическую сознательность украинских парламентариев.

Вместе с тем он отметил, что легитимность такой сессии не будет зависеть даже от наличия 150 подписей народных депутатов. «Парламентарии должны собраться и принять закон о введении чрезвычайного положения и внесении изменений и дополнений в Государственный бюджет Украины, ведь этого требует закон Украины о чрезвычайной ситуации и необходимости оказать безотлагательную в полном объеме помощь пострадавшим в результате наводнения», - сказал председатель Верховной Рады.

А.ЯЦЕНЮК также сообщил, что завтра он проведет консультации с политическими силами по поводу созыва этой чрезвычайной сессии.