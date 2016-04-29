Чуркин считает, что идея размещения полицейской миссия ОБСЕ на Донбассе не имеет отношения к реальности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Украине.

«Не случайно, что от украинских властей раз за разом исходят все новые идеи относительно развертывания там (на Донбассе - УНИАН) то миротворческих сил ООН, то полицейских с тяжелым оружием. Ведь это очень удобно – сначала намерено нагнетать напряженность, а потом предлагать не имеющие отношения к реальности варианты решения», - заявил он.

«Единственная цель здесь – затянуть время и отвлекать внимание от невыполнения Минских договоренностей», - считает Чуркин.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ на линии соприкосновения на Донбассе и увеличение их численности.

15 апреля президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс.

22 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.

«В результате моих переговоров в ближайшее время я жду введения новой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для обеспечения контроля над режимом прекращения огня, для охраны отведенного вооружения, для обеспечения вывода оккупационных войск Российской Федерации с оккупированной территории и для обеспечения эффективного контроля неконтролируемого участка украинско-российской границы, для того чтобы новые регулярные войска и новое вооружение не заходили на территорию Украины», - отметил Порошенко.

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27 апреля пресс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер заявил, что председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Федеративная республика Германии попросила секретариат ОБСЕ разработать варианты для улучшения безопасности во время возможных местных выборов на оккупированной части Донбасса, но о создании вооруженной миссии речь пока не идет.