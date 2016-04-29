США хотят подключиться к "нормандскому формату" – Чуркин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил постпред РФ в ООН Виталий Чуркин во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Украине.

«Наши американские партнеры в двусторонних контактах убеждают нас, что хотели бы внести конструктивный вклад в урегулировании кризиса в Украине и даже подключиться к «нормандскому формату», - заявил он.

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«Однако на практике, как мы убеждались уже не раз, их взаимодействие с Киевом имеет обратный эффект и приводит к радикализации позиции украинских властей, росту воинственной риторики», - добавил Чуркин.

Напомним, постпред РФ в ООН Виталий Чуркин высказал убеждение, что полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе является вариантом решения конфликта на Донбассе, который не имеет отношения к реальности.