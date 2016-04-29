РФ должна вернуть Крым Украине и заставить боевиков на Донбассе прекратить огонь - посол Великобритании в ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Украине.

«Прекращение огня - это основа Минских соглашений, без этого все остальное упадет, и все стороны должны выполнять свою роль. Я думаю, что мы все прекрасно знаем на ком лежит основная ответственность (за невыполнение Минских соглашений - УНИАН), она ложится на сепаратистов, которые пользуются поддержкой РФ», - заявил он.

Читайте такжеФранция настаивает на восстановлении власти Украины в Крыму – постпред в ООН

«СММ ОБСЕ неоднократно поддерживала это утверждение, именно сепаратисты преследуют наблюдателей, именно они нагнетают ситуацию, именно сепаратисты получают оружие, боеприпасы от своих российских союзников. Эта поддержка РФ подпитывает нестабильность в восточной Украине», - добавил Рикрофт.

По словам посла Великобритании в ООН, российские так называемые «гуманитарные конвои» пересекают границу, нарушая территориальную целостность и независимость Украины.

Читайте такжеНа Донбассе отсутствуют необходимые условия для проведения выборов - Пауэр

«Хотя поддержкой сепаратистов Россия подпитывает этот кризис, она может положить конец этому безумию, мы призываем Россию использовать свое влияние во имя благих целей, чтобы сепаратисты стали придерживаться соглашения о прекращении огня и отвели запрещенное оружие, с тем, чтобы они обеспечили доступ СММ ОБСЕ. Не стоит говорить о других аспектах урегулирования до тех пор, пока это не произойдет », - добавил Рикрофт.

Помимо этого Рикрофт заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине.

По его словам незаконная аннексия Россией Крыма нарушила все международные договоры и обязательства, взятые на себя Россией.

Читайте такжеПАСЕ: на Донбассе происходит "гибридная аннексия"

«Это нарушение всех правил и норм поведения в современном мире. Наша позиция по этому акту агрессии никогда не изменится: Россия должна вернуть Крым Украине. До тех пор пока она этого не сделает - она будет сталкиваться с последствиями своих незаконных действий », - заявил он.

По словам Рикрофта положение с правами человека в Крыму продолжает ухудшаться.

«Община крымских татар пострадала больше всех. Запрет на деятельность Меджлиса – это лишь последняя серия атак и нападок на их образ жизни и организацию», - добавил посол Великобритании в ООН.