ООН: Выборы на Донбассе должны соответствовать украинскому законодательству, но все разногласия слудет решить сообща

Об этом помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун сказал во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Необходимо провести местные выборы в Донецкой и Луганской областях в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами. Мы надеемся, что соответствующие политические, технические и юридические разногласия скоро будут преодолены. Все заинтересованные стороны должны найти совместные решения и предпринять немедленные меры для того, чтобы выполнять обязательства по политическим вопросам", - заявил Тайе-Брук Зерихун, назвав амнистию и специальный порядок самоуправления важными вопросами, которые должны быть решены.

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В этой связи он отметил важность внесения изменений в Конституцию Украины, а также осуществления обмена заложниками.

Ранее УНИАН сообщал, что председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Германии попросила секретариат ОБСЕ разработать варианты для улучшения безопасности во время возможных местных выборов на оккупированной части Донбасса, но о создании вооруженной миссии речь пока не идет.