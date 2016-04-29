Россия сосредоточила на оккупированной части Донбасса 34-тысячную военную группировку - МИД Украины

Об этом заявил заместитель министра – руководитель аппарата Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Что касается безопасности, то здесь также нет никаких признаков улучшения. Россия организовала и разместила на Донбассе 34 тысячи своих войск. Они очень хорошо вооружены", - сказал Пристайко.

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При этом он заявил, что на оккупированной части Донбасса было зафиксировано 470 танков, 670 бронетранспортеров, 450 единиц ствольной артиллерии, 190 гранатометов.

"Все это якобы было якобы приобретено в магазинах. Мы будем очень благодарны Российской Федерации, если она... скажет своим дорогим сепаратистам сложить все эти смертельные "игрушки" на российской территории...", - сказал Пристайко.

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