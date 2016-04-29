Украина призывает ООН и ОБСЕ способствовать размещению полицейской миссии на Донбассе
Украина призывает Организацию Объединенных Наций и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе способствовать размещению полицейской миссии на Донбассе.
Об этом заявил заместитель министра – руководитель аппарата Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
"Недавно президент Петр Порошенко предложил развернуть полицейскую миссию на Донбассе. Это способствовало бы, в том числе проведению выборов на Донбассе", - сказал Пристайко.
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В этой связи он отметил, что статус такой миссии и ее состав можно определить во время переговоров.
"Мы готовы вести переговоры, и мы по-прежнему призываем международное сообщество, и в том числе ООН и ОБСЕ, конструктивно участвовать в реализации этой инициативы", - заявил Пристайко.
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