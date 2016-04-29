Заседание СБ ООН: На Донбассе вчера погибли три человека, с начала апреля - 20

Об этом заявил заместитель министра – руководитель аппарата Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Только 23 апреля четверо украинцев погибли, а пятеро - получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков. Сегодня (28 апреля - УНИАН) мы получили новые сообщения о том, что погибли трое и семеро гражданских получили ранения, поскольку попали под перекрестный огонь. Этот инцидент нужно расследовать", - сказал Пристайко.

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В свою очередь, постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр заявил, что на Донбассе с начала апреля 20 человек погибли, 130 получили ранения.

«Сегодня мы особенно обеспокоены ухудшением положения на местах, расширением количества нарушений прекращения огня в течение многих недель», - сказал он.

«С начала апреля 20 человек погибли, 130 получили ранения на Донбассе. Это существование конфликта низкой интенсивности, связанного с небольшими столкновениями в различных местах, неприемлемо», - добавил Делатр.