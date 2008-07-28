Вода дошла до Могилев-Подольского, на очереди - Ямполь и Рени

На сегодня существует опасность подтопления Ямпольского района Винницкой области и города Рени Одесской области.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель Госводхоза Василий СТАШУК.

Он отметил, что на сегодня уже подтоплен Могилев-Подольский район Винницкой области.

«В Могилев-Подольском, куда спускается вода, уже есть подтопления. А есть еще ниже (по течению Днестра – УНИАН) – Ямполь. Там как раз проблемы – в Ямполе. Там возможно подтопление. А затем – через дня два – могут возникнуть проблемы в районе Рени Одесской области», - отметил В.СТАШУК.