Яценюк ответил Тимошенко положительно

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК готов созвать внеочередную сессию парламента.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя ВР Андрей ЖИГУЛИН со ссылкой на спикера.

В частности, председатель ВР заявляет, что выполнит свой конституционный долг относительно созыва внеочередной сессии и свой гражданский долг относительно рассмотрения вопроса выделения средств пострадавшим от наводнения регионам.

В то же время, по словам А.ЯЦЕНЮКА, такая сессия будет созвана после внесения соответствующего предложения.

«Несмотря на то, что сессионный зал Верховной Рады находится в состоянии технического ремонта, и там ведется профилактика системы видеотрансляции заседаний, я сделаю все, чтобы организационно обеспечить проведение внеочередной сессии парламента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.