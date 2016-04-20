Григоришину можно дать украинское гражданство только чтобы тут же осудить его за финпреступления в Украине - нардеп

Единственный повод для предоставления российскому бизнесмену Константину Григоришину украинского гражданства - чтобы у правоохранительных органов появилась возможность возбудить против него уголовные дела по тем экономическим преступлениям, которые он совершил в нашей стране. Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил народный депутат из группы "Партия "Відродження" Дмитрий Святаш.

"Стало известно, что Константин Григоришин подал документы для получения украинского гражданства. Не удивительно, ведь против него в России возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск. Теперь он пытается сбежать от российского правосудия в Украину. Но у нас он совершил преступлений больше, чем в России – это рейдерские захваты госпредприятий, доведение до банкротства и выведение активов из украинских предприятий. Основания, чтобы возбудить против него уголовное дело и осудить в соответствии с украинским законодательством, есть. Я буду инициировать соответствующее депутатское обращение в Генеральную прокуратуру на основе существующих фактов", - заявил Дмитрий Святаш.

По словам нардепа, один из первоочередных фактов - это доведение до банкротства и остановка деятельности подконтрольного Григоришину - “Сумского НПО им. Фрунзе”, которое не вернуло украинским и зарубежным банкам более 300 млн долларов кредитов.

"Эти деньги были выведены в кипрские офшоры Константина Григоришина, а предприятие осталось банкротом. Соответственно такие действия подпадают под Статью 219 Уголовного кодекса Украины (доведение до банкротства) и Статью 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами). Кроме того, в своем обращении я намерен сообщить о грабеже и выведении активов из предприятия "Запорожский трансформаторный завод" и попытках мошеннических действий с поставкой трансформаторов по завышенным ценам, в результате чего Государственный бюджет Украины мог потерять несколько миллиардов гривен", - добавил Святаш.

Также Дмитрий Святаш напомнил о многократных попытках рейдерского захвата харьковского НПО "Турбоатом", которые предпринимал Константин Григоришин при содействии ныне запрещенной в Украине Коммунистической партии, спонсором которой являлся.

"Григоришину принадлежит 15% акций Харьковского предприятия НПО "Турбоатом", которое он неоднократно пытался захватить рейдерским путем с помощью финансируемой им Коммунистической партии. Народные депутаты от Компартии активно лоббировали интересы Григоришина по захвату госпредприятия. И если бы эти попытки были удачными – "Турбоатом" повторил бы судьбу завода им.Фрунзе”. Только благодаря активным действиям коллектива завода, городской власти и харьковчан удалось остановить захват "Турбоатома", - заявил Дмитрий Святаш.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что гражданин России Константин Григоришин является собственником большого числа крупных предприятий в Украине. Так, по сообщению издания Сensor.net, российский олигарх Константин Григоришин в 2010-2012 годах вывел из ОАО “Сумское НПО им. Фрунзе” в офшор более 170 млн. долларов США. Издание "Главком" одним из первых сообщило о попытке подконтрольной Григоришину компании "вымыть" из госбюджета деньги, путем закупки трансформаторов для облэнерго по завышенной цене. А в 2008 году разразился скандал вокруг выведения в офшоры активов "Запорожского трансформаторного завода", контрольным пакетом акций которого владели аффилированные к Григоришину компании.

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