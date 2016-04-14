Суд по делу Касько: Адвокаты жалуются на условия, в которых проходит судебное заседание

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил судья Олег Белоцерковец.

"Изучив заявление об отводе, следственный судья пришел к следующему выводу: положением статьи 77 УПК Украины определены основания относительно отвода прокуроров. Между тем заявленный отвод не содержит надлежащих и подтвержденных данных, которые бы свидетельствовали о наличии оснований для отвода, предусмотренных указанными нормами УПК Украины. Полномочия прокуроров установлены на основании постановления исполняющего обязанности генерального прокурора (Юрия) Севрука от 7 апреля 2016 года, поэтому заявление удовлетворению не подлежит", - сказал Белоцерковец.

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После этого адвокаты отметили, что не могут должным образом исполнять свои обязанности из-за того, что судебное заседание проходит в сложных для них условиях в малом зале, и адвокаты сидят за маленьким столом - в давке. "Нас не устраивают условия, в которых адвокаты работают", - сказали они.

Судья Белоцерковец сказал, что не может отложить или перенести слушание дела, поскольку в суде нет большего зала.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 апреля, Касько заявил, что Генпрокуратура допрашивает его с нарушением закона без вручения подозрения и подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее прокурор ГПУ Владислав Куценко заверял, что сообщение о подозрении Касько вручили в соответствии с законом, с соблюдением всех необходимых процедур.

10 апреля Касько было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа.

По данным Генпрокуратуры, Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, путем обмана завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем причинил ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.