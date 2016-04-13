В четверг Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения Касько

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в юридической компании, адвокат которой будет защищать интересы Касько на указанном судебном заседании.

Вместе с тем в настоящее время на сайте Печерского райсуда в расписании заседаний на завтра, 14 апреля, не указано, что Белоцерковец будет рассматривать это дело: первое его заседание должно начаться в 9.00, следующее — в 10.30.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, Касько заявил, что Генпрокуратура допрашивает его с нарушением закона без вручения подозрения и подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее прокурор ГПУ Владислав Куценко заверял, что сообщение о подозрении Касько вручили в соответствии с законом, с соблюдением всех необходимых процедур.

10 апреля Касько было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа.

По данным ГПУ, Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, путем обмана завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем нанес ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.