Вопреки словам Авакова председатель "Народного фронта" заверил, что фракция не выходит из переговоров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос относительно информации о том, что якобы “Народный фронт” задумывается, продолжать ли переговоры о коалиции с “Блоком Петра Порошенко”.

“Народный фронт” как ответственная и последовательная политическая сила остается в переговорном процессе. Да, он тяжелый. И еще раз мы обращаемся к нашим партнерам, фракции “БПП”, в конце концов обнародовать официально кандидата на пост премьер-министра и состав будущего Кабмина”, - сказал Бурбак.

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По его словам, все предложения в переговорном процессе “Народный фронт” сначала будет обсуждать на заседании фракции.

Бурбак отметил, что первым шагом должно стать создание коалиции, обсуждение кандидатуры на должность премьер-министра и представление этой кандидатуры президенту для внесения в Верховную Раду.

Как сообщил Бурбак, сборы коалиции должны состояться сегодня, предварительно в 12.00-13.00.

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Он выразил надежду, что “ответственность за будущее страны победит все те дрязги, победит какие-то политические амбиции, и мы все выйдем на положительное решение на этой неделе”.

Как известно, министр внутренних дел Арсен Аваков, который принимал участие в переговорном процессе сегодня ночью в Администрации президента, заявил, что баланса достичь не удалось. По его словам, запланировано заседание фракции “Народный фронт”, на котором будут решать, оставаться ли в переговорах и в составе правительства. "Вероятность выхода высока. Пусть формируют сами", - сказал Аваков. Как объяснили в команде Арсения Яценюка, баланса на переговорах достичь не удалось из-за кадровых требований команды Петра Порошенко.