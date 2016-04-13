Аваков пригрозил выходом НФ из переговоров по Кабмину: "Пусть формируют все сами"

Как рассказал ЛІГА.net министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который участвовал в переговорном процессе ночью в Администрации президента, баланса достигнуть так и не удалось.

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Также планируется заседание фракции Народного фронта, где члены команды премьера будут решать, надо ли оставаться в переговорах, и, более того - надо ли оставаться в составе правительства.

"Вероятность выхода высока. Пусть формируют все сами", - сказал министр.

Как пояснили в команде Арсения Яценюка, баланса на переговорах достичь не удалось из-за кадровых требований команды Петра Порошенко. В Народном фронте поведение президентской линии охарактеризовали словами "тупые", "безнадежные", а также некоторыми нецензурными выражениями.

"С высокой вероятностью мы выйдем из состава правительства", - заявил министр.

Ранее глава фракции БПП в парламенте Юрий Луценко заявил, что в результате ночных переговоров в АП якобы были согласованы кандидат в премьеры и состав правительства.

"В полночь признаки разума посетили и наши холмы. Кандидат в премьеры и состав правительства согласованы", - сказал Луценко.